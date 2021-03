Se acerca la fecha de lanzamiento del Galaxy A52 y A72. Aunque todavía Samsung no ha la ha revelado, ya confirmó su diseño y una tienda también ya publicó algunas de sus características.

Ambos modelos se venderán en redes 4G y 5G. Desde Arabia Saudita una tienda ya tiene habilitada la página de venta del Galaxy A52 en donde indica que se venderá al equivalente a $439 EUR, estando disponible desde el 7 de marzo.

El Galaxy A52 tendría pantalla de 6.5 pulgadas Super AMOLED Infinity-O, con resolución Full HD+, protección Corning Gorilla Glass, lector de huellas dentro de la pantalla y batería de 4,500mAh con carga rápida a 25W. Emplea procesador Snapdragon 750G, 8GB en RAM y 128 GB en almacenamiento, más microSD, Android 11, cámara de 32 MP y cuatro cámaras traseras de: 64 MP, ultra angular de 12 MP, macro de 5 MP y otro para profundidad. en conectividad posee GPS, 5G, Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC y puerto USB Tipo C. Se dice que solo la versión 5G tendría 120 Hz en vez de los 90 Hz rumoreados, lo cual sería de esperar en el A72.

Lo interesante es que parece que la promesa de Samsung de llevar las características de la serie Note a otras se seguirán extendiendo…si es que se refiere a la compatibilidad con algunos modelos de S Pen en la gama media y no solo en la alta, con la Galaxy S21 Ultra ( y próximamente en el Galaxy Z Fold 3).

Una imagen en donde se ve los renders oficiales del Galaxy A52 y A72 incluyen a la pluma, pero no se sabe si es para los dos dispositivos o tal en exclusiva para el A72, con la pantalla de 6.7 pulgadas.

