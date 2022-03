El próximo 17 de marzo Samsung celebrará un evento de presentación donde se darán cita los nuevos integrantes que formarán parte de la serie Galaxy A edición 2022. Ya se ha filtrado que veremos al menos tres equipos, a saber, el Galaxy A33 5G, el Galaxy A73 y el Galaxy A53 5G, este último modelo recientemente apareció en imágenes donde ha revelado prácticamente su diseño, pero también sus especificaciones.

A pesar de que aún faltan dos días para la presentación oficial, han aparecido muchas fotos del smartphone en internet y ya se han filtrado sus características, las cuales son muy completas y revelan que podríamos estar ante uno de los gama media más completos del mercado.

Samsung Galaxy A53 5G Specs & Colour Options ?? • 6.5″ FHD+ 120Hz AMOLED Screen

• Exynos 1280

• 6GB/8GB RAM

• 128GB/256GB Storage

• 64MP(OIS)+12MP(UW)+5MP+5MP Rear

• 32MP Front

• 5000mAh Battery (No charger in box)

• Android 12

• IP67

• In-display Fingerprint Sensor pic.twitter.com/ka7oerufwx — Sam (@Shadow_Leak) March 15, 2022

Se dice que el Galaxy A33 5G tiene una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Todavía no hay información sobre qué modelo de procesador tendrá el equipo, pero todo hace suponer que será un Exynos 1280, el cual estará acompañado de 6 GB/ 8 GB de RAM y 128 GB / 256 GB de almacenamiento interno.

En cuanto al apartado fotográfico, es probable que su configuración de cámara cuádruple este conformada por un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra ancho de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y un lente macro de 5 MP.

También tendrá una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W, sistema operativo Android 12 que correará bajo la capa personalizada One UI 4.1, tendrá un sensor de huellas digitales en pantalla, así como clasificación IP67 para resistencia al agua y al polvo. Cabe mencionar que este equipo no vendrá con cargador en la caja, únicamente el cable de datos USB-C y el teléfono, por lo que si no cuentas con cargador tendrás que comprarlo aparte.

El día 17 de marzo conoceremos todos los detalles del Galaxy A53 5G, desde sus precios y hasta la disponibilidad oficial.