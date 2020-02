Galaxy Fold 2 podría integrar una cámara frontal debajo de la pantalla

Después de la presentación del Galaxy Z Flip, los rumores sobre la segunda generación del Galaxy Fold han ido incrementando en los últimos días. Ahora se dice que el tercer dispositivo plegable de Samsung integrará la cámara frontal debajo de la pantalla.

La información fue dada a conocer en Twitter por Ross Young, fundador de Display Supply Chain Consultants, así como también por Max Weinbach, una de las fuentes más confiables sobre los productos del fabricante de Corea del Sur.

May have an under panel camera sensor too meaning no hole. May or may not have UTG. Have to boost UTG capacity in Vietnam…

— Ross Young (@DSCCRoss) February 16, 2020