Samsung ha anunciado que lanzará una actualización de software en el Galaxy Fold donde se incluirán algunas características que hasta el momento son exclusivas del Galaxy Z Fold 2, por lo que los poseedores del primer dispositivo plegable de la compañía deberían estar contentos.

Se ha confirmado la llegada de Wireless Dex, que permite la conversión de la experiencia de escritorio de Samsung a un televisor inteligente compatible. Asimismo, a través de Dex, los usuarios también podrán utilizar el Galaxy Fold como touchpad.

De igual manera llegarán las funciones Pair y Multi-Active Window donde se pueden seleccionar hasta tres aplicaciones para funcionar simultáneamente. El modo de vista de captura permitirá a los usuarios previsualizar hasta cinco tomas en la mitad izquierda de la pantalla de 7,3 pulgadas del equipo.

Single Take también llegará al primer Fold para ayudar a los usuarios a decidir que toma, GIF o video es el mejor. Por ahora no se sabe con claridad cuándo estarán disponibles las funciones. No obstante, todo parece indicar que será con el lanzamiento oficial de One UI 2.5 en el Galaxy Fold.

Con información de AndroidAuthority