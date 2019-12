Galaxy Note 10 Lite y Galaxy S10 Lite serían lanzados en el CES 2020

De forma no oficial, Samsung suele mostrar en el CES sus próximos lanzamientos a algunas personas. Se rumorea que este año no será la excepción, pero solo en los modelos lite.

En concreto, los esperados y rumoreados Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite, serían los modelos que serían llevados antes de ser presentados de forma oficial.

Según Corea Herald, no hay fecha ni detalles de cuándo ocurriría esto, si bien otros medios indican que será en el CES y no en el Mobile World Congress, el evento de lanzamiento, para no opacar al Galaxy S11 (o Galaxy S20) ni al Galaxy Fold 2. Lo cierto es que ambos deben ofrecer un mejor precio con buenas características o superiores en algunos aspectos. Esperemos así sea.

Con información de The Korea Herald