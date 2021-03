Mucho se ha especulado acerca de si Samsung va a eliminar la serie Galaxy Note. Hasta ahora la empresa no había hecho alguna declaración, pero oficlamente ha dado a conocer su postura: no se va a eliminar, solo se va a posponer hasta 2022.

Según informa Yonhap News Agency, Koh Dong-jin, director de IT de Samsung Electronics declaró durante la reunión anual con sus accionistas en Suwon, que no se va abandonar la serie, pero no se va a lanzar en este año. Los lanzamientos de otros productos continúan tal como están planeados, pero la fecha en que se lancen en 2022 los Galaxy Note, va a modificarse. Este dispositivo es una categoría muy importante para la marca y los fans.

Los puntos atractivos de la serie Galaxy Note, por lo general han sido pantalla de gran tamaño, batería de larga duración y el Stylus, pero estas tres características poco a poco han dejado de ser exclusivas en la serie, si bien el uso del S Pen sigue siendo limitado en algunos modelos, como el Galaxy S21 ULTRA.

El motivo por el cual no se puede lanzar este año, es la escasez de chips y para que no compita con el Galaxy S21 Ultra. Respecto a los semiconductores, Samsung cree que el problema va a crecer sobre todo durante el segundo y tercer trimestre de 2021, por lo que se verá afectado en varias de sus divisiones. Esto implica posibles atrasos en la presentación de nuevos dispositivos, entre estos, los smartphones, ya que por ahora hay más demanda que oferta a nivel mundial, una situación que también está enfrentando otros fabricantes.

Así que en este año queda esperar que posicionen a la serie Galaxy Z Fold como la gama ultra-premium y lancen un Galaxy Z Flip más económico para que los usuarios realicen la transición, aunque seguramente en cantidades limitadas.

Con información de Bloomberg y Yonhap News Agency