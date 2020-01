Galaxy S20 estaría a la venta a partir del 6 de marzo

Ya estamos a pocos días para la presentación de los Galaxy S20 Series que serán el próximo 11 de febrero en el Unpacked de 2020, pero mientras tanto ya se adelantó la fecha en que estarán disponibles estos dispositivos en el mercado.

Samsung pondrá a la venta el Galaxy S20, S20 Plus y S20 Pro a partir del 6 de marzo, es decir, el primer viernes de marzo será la fecha elegida para poner en el mercado estos nuevos dispositivos que tendrían un precio desde $999 dólares.

S20, S20+, S20 Ultra will likely be available first Friday of March. S20 Ultra should retail for $1300.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 27, 2020