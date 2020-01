Galaxy S20 Plus aparece filtrado completamente en video

Ya está confirmado cómo lucirá el S20 Plus

Todo parece indicar que Samsung, o al menos sus empleados, no son tan buenos para guardar un secreto tan importante debido a que en XDA Developers se ha filtrado un video no oficial de un Galaxy S20 Plus en funcionamiento.

Se trata de un breve video de 13 segundos de duración en donde se muestra el diseño de la parte trasera y frontal del Galaxy S20 Plus. Además, podemos ver que no se trata de una maqueta, sino de un dispositivo real dado que la pantalla se prende al final del video.

Entre algunos detalles a destacar tenemos que la cámara frontal si estará colocada justo al centro en la parte superior, el lector de huellas seguirá en pantalla y el modulo de la cámara trasera será rectangular en la esquina superior izquierda.

Este martes se confirmaba que todas las versiones tendrían 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento desde la base, pero el Galaxy S20 Ultra tendrá 16 GB de RAM en su versión más costosa, lo cual coloca a Samsung como uno de los fabricantes que tendrá los smartphones más poderosos del 2020.