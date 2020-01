Galaxy S20 Ultra 5G tendrá hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

Este lunes comenzábamos las noticias con la novedad de que todos los Galaxy S20 tendrán 12 GB de RAM, inclusive desde la versión base. No obstante, un nuevo reporte sugiere que habrá una versión más “vitaminada” que contará con más RAM que el resto.

Según la información publicada por @MaxWinebach en Twitter. El Galaxy S20 Ultra 5G contará con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno en su versión más equipada. Además mantendrá una ranura microSD de hasta 1 TB para expandir la capacidad.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020