A principios de cada año Samsung suele anunciar su nueva serie de teléfonos inteligentes Galaxy S en un evento llamado Galaxy Unpacked, por lo que se espera que entre finales de enero y principios de febrero de a conocer los nuevos Galaxy S23.

Si bien faltan algunos meses para que esto suceda esto no es impedimento para que se comience a filtrar información sobre los nuevos modelos. En las últimas semanas comenzaron a circular varios rumores sobre la serie S23, y ahora llegan ante nosotros los primeros renders que revelan el diseño de estos equipos al completo.

La filtración ha sido compartida por ni más ni menos que por Steve H.McFly, mejor conocido como OnLeaks en Twitter, quien dio a conocer una serie de renders en colaboración con Digit y Smartprix.

Es importante destacar que OnLeaks es una fuente bastante confiable, por lo que nos muestra en los renders seguramente es lo que vamos a ver en el Galaxy Unpacked de 2023. Tanto el Galaxy S23 y el S23 Plus presentan el mismo diseño, con un apartado fotográfico conformado por tres cámaras alineadas de forma verticalmente junto con su respectivo flash LED.

El modelo base se muestra en color blanco, mientras que la versión más grande lo hace en un acabado negro.

So #FutureSquad… Guess who brings you the very first and very early look at the much anticipated #Samsung #GalaxyS23Plus?! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of @Smartprix ?? https://t.co/JHuOI4o393

You’re welcome…? pic.twitter.com/JAYeFvyJk3

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 27, 2022