El Galaxy S25 FE llegaría el 19 de septiembre con un precio debajo de los $720 USD

La próxima apuesta “Fan Edition” de Samsung estaría a la vuelta de la esquina.

Diversos reportes apuntan a que el Galaxy S25 FE se presentará a mediados de septiembre, con enfoque en un precio competitivo y un paquete de hardware sólido para quienes buscan experiencia de gama alta sin llegar al costo de un flagship completo.

¿Cuándo se lanzaría el Galaxy S25 FE?

Varios medios especializados señalan el 19 de septiembre de 2025 como la fecha marcada para el anuncio en Corea del Sur, con disponibilidad internacional poco después, siguiendo el patrón habitual de la marca.

La ventana sería ligeramente más temprana frente al ciclo del S24 FE, de acuerdo con filtraciones previas.

El precio objetivo mencionado se sitúa por debajo de 1 millón de wones, que ronda los $720 USD, alineado con el posicionamiento “FE” y sin un salto notable respecto al S24 FE, sobre todo en la versión de 256GB.

Esta jugada pretende sostener el impulso comercial de la serie S25 en un contexto con posibles presiones arancelarias en Estados Unidos, mientras Samsung amplía su portafolio con dispositivos como los smartphones TriFold, un visor XR y la serie Tab S11.

Pantalla y diseño

Se espera un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con refresco de hasta 120Hz, pensado para contenidos y gaming casual, con bordes delgados y un cuerpo más ligero de alrededor de 190g.

Los colores filtrados incluyen Icy Blue, Navy, Jet Black y White, orientados a un look sobrio y moderno.

El S25 FE apostaría por el Exynos 2400, el mismo chip presente en algunos S24 y S24+, junto con 8GB de RAM para cubrir multitarea y apps populares sin ningún problema.

La batería estaría entre los 4,500 a 4,900mAh según distintas filtraciones, con carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W en varias listas preliminares. Para el día a día en redes, foto, navegación y streaming, ese combo luce equilibrado.

Cámaras: evolución moderada

La configuración trasera de cámaras mantendría la fórmula de 50MP principal con OIS, 12MP ultra gran angular y 8MP telefoto con zoom óptico 3x, sin grandes cambios en sensores, pero con un salto en la cámara frontal a 12MP.

La apuesta parece centrarse en fiabilidad y estabilidad, más que en novedades de hardware.

Se anticipa una conectividad 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, USB‑C y audio estéreo, además de certificación IP68 frente a polvo y agua, un sello que muchos usuarios valoran en climas variados de la región.

Ejecutaría One UI 8 basado en Android 16, con la promesa de mejoras de software y funciones de IA que Samsung ha ido incorporando en su portafolio 2025.

