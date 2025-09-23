El Galaxy S26 apostará por la creatividad y grabación profesional

Samsung prepara una apuesta agresiva en videografía móvil con el Galaxy S26.

Una filtración reciente anticipa que la serie llegará con mejoras notables en cámaras y funciones Pro Video, buscando desplazar a Apple en el segmento profesional y posicionar el S26 como referencia en creatividad y personalización.

Renovación en las cámaras de Samsung

La serie Galaxy S26 apunta a una evolución significativa en fotografía y videografía móvil. El S26 incluirá un módulo de cámaras renovado, sensores avanzados y nuevas funciones enfocadas en la experiencia profesional.

Entre ellas, destaca el codec APV (Advanced Professional Video), diseñado para rivalizar con ProRes de Apple y ofrecer eficiencia en tamaño de archivo, sin sacrificar calidad.

La llegada del codec APV marca un salto en la grabación móvil. El formato permite grabar con extrema fidelidad y archivo más compacto, integrándose con opciones como HDR, LOG y profundidad de color de 12 bits, además de muestreo cromático 4:4:4.

Esto asegura que la calidad y flexibilidad sean aptas para creadores exigentes. Además, los usuarios podrán aplicar LUTs (tablas de consulta) directamente desde la galería del teléfono, logrando una corrección de color profesional sin depender de software externo.

Personalización y control creativo

A diferencia de Apple, cuyos flujos de trabajo son conocidos por su simplicidad y efectividad, Samsung apuesta con el S26 por mayor libertad creativa.

Se busca que los usuarios tengan control sobre aspectos como la colorimetría, perfil de grabación, y exportación de archivos directamente a almacenamiento externo mediante USB-C.

Así, la personalización será un sello distintivo enfocado en creadores de contenido que deseen experimentar y llevar cada proyecto a otro nivel.

¿Samsung supera al iPhone en video?

Apple ha dominado el rubro gracias a sus codecs y ecosistema, pero Samsung busca equiparar y superar con herramientas para profesionales.

El Galaxy S26 permitirá grabar en formatos avanzados, editar en tiempo real y soportar altos niveles de personalización.

Esto podría restar protagonismo al iPhone 17 Pro, sobre todo para quienes priorizan control creativo en sus producciones. Las marcas ya no solo buscan mejores sensores, sino que apuestan por funciones pensadas para creadores y cineastas móviles.

Fuente: SammyGuru