El Galaxy S26 Edge no verá la luz, Samsung reestructura su gama alta

¿Te acuerdas del Galaxy S25 Edge? Ese equipo elegante, curioso, diferente que parecía querer marcar tendencia.

Pues resulta que ni el diseño ni las especificaciones premium fueron suficientes para convencer a los usuarios. Las ventas se quedaron muy por debajo de lo esperado y, como consecuencia, Samsung ha decidido cancelar el Galaxy S26 Edge que ya tenía en el horno.

Los modelos que sí veremos

Según filtraciones cercanas a la empresa, el desarrollo del Galaxy S26 Ultra sigue viento en popa. Sin embargo, la cancelación del Edge ha provocado algunos retrasos en el resto de la familia Galaxy S26, como el Pro y el Plus.

Todo apunta a que Samsung ha optado por relanzar la versión ‘Plus’, ese modelo que suele ofrecer el equilibrio justo entre lo más top y lo más accesible, apostando fuerte por un modelo que conecta con más usuarios.

¿Por qué no funcionó el S25 Edge?

El Galaxy S25 Edge tenía muchas cosas buenas: procesador Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM, cámara principal de 200MP, superó al iPhone Air en temas de autonomía y hasta en algunas fotos frente al iPhone 16 Pro y Pro Max, pese a sus cámaras tan elogiadas.

Y ni hablar de las ofertas: en Amazon se encuentra con un 40% de descuento y 512GB de almacenamiento, costando mucho menos que la competencia premium.

Pero… ¿por qué no logró conquistar el mercado? Muchas personas no se terminan de convencer con estos formatos tan delgados y con ciertos sacrificios.

Hay quien prefiere un celular más tradicional, aunque pese un poco más, o tenga una batería más grande. Además, la competencia es feroz; hay modelos para todos los gustos y bolsillos, ¿cómo destacar entre tantas opciones?

S25 Edge: ¿última oportunidad?

Una vez que se acabe el inventario del S25 Edge, este modelo quedará oficialmente fuera del catálogo.

Podrás encontrar ofertas jugosas, pero el ciclo de vida está contado. Nos queda la duda: ¿será que otros equipos como el iPhone Air pasarán por lo mismo o encontrarán la fórmula del éxito?

Así es la vida en el mundo tecnológico: rápido, cambiante y a veces cruel con las apuestas más arriesgadas. Samsung, al igual que muchos, aprende, ajusta el rumbo y sigue compitiendo por tu atención… y tu bolsillo.

