Se filtran nuevos renders del Galaxy S26 Ultra con un diseño de isla para las cámaras

Samsung sigue apostando por un diseño ya conocido, pero introducirá cambios sutiles en su Galaxy S26 Ultra, la versión más completa y potente de la nueva serie Galaxy S26.

Diseño retro con detalles renovados

De acuerdo a las últimas filtraciones el Galaxy S26 Ultra mantendrá el marco plano y las esquinas redondeadas, características que definen a su predecesor, el S25 Ultra.

Sin embargo, Samsung regresará a un diseño con isla para las cámaras traseras, después de varios años colocando los lentes de forma individual.

Este cambio da al dispositivo un aspecto similar al Galaxy S25 Edge, con una isla que sobresale unos 4.5 mm del cuerpo del teléfono y un grosor total de 7.9 mm.

Cambios en el S Pen y tamaño del equipo

El nuevo modelo tendrá un cuerpo más delgado en comparación con su antecesor.

Con este ajuste obligó a modificar la ubicación del S Pen, que en el S26 Ultra se alojará en la esquina inferior izquierda del dispositivo, con un extremo trasero rediseñado que ya no es completamente plano, como se había filtrado anteriormente.

Este detalle apunta a una mejora en la comodidad y funcionalidad del lápiz óptico.

Lo que no cambia: una evolución más moderada

El Galaxy S26 Ultra no traerá cambios radicales en su diseño externo, lo que podría generar sorpresa entre quienes esperaban una renovación completa.

La mayor transformación se espera en la versión Galaxy S26 Edge, con una isla de cámaras que ocupará gran parte de la mitad superior.

A pesar de estas diferencias, el modelo Ultra conservará el formato conocido, lo que sugiere una apuesta por la consolidación de un diseño exitoso

La pantalla con un brillo y privacidad mejorados

El aspecto que podría destacar del Galaxy S26 Ultra es su panel OLED de última generación. Samsung planea implementar una pantalla con un brillo mucho mayor y colores más vivos, la mejor que ha ofrecido hasta ahora.

Además, se está desarrollando un modo de privacidad que limitará el ángulo de visión, impidiendo que personas cercanas puedan ver el contenido en pantalla. Esto apunta a una experiencia más inmersiva y segura para el usuario.

