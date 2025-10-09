Filtran Galaxy S26 Ultra en tono idéntico al Cosmic Orange de Apple

El iPhone 17 Pro Max en Naranja Cósmico es uno de los acabados más vibrantes en el mercado. Según una reciente filtración, parece que el Galaxy S26 Ultra de Samsung podría estar siguiendo el mismo camino.

La comunidad de tecnología está dividida ante estas imágenes que muestran lo que serían los colores del próximo buque insignia de Samsung. Entre ellos destaca especialmente un tono naranja que recuerda demasiado al reciente lanzamiento de Apple.

Tres colores del Galaxy S26 Ultra aparecen en la filtración ¿Generados por IA?

La filtración, compartida por el usuario ‘Direct-Till-2680’ en Reddit, muestra tres supuestos colores para el Galaxy S26 Ultra.

Sin embargo, el tono naranja similar al “Cosmic Orange” de Apple es el que más atención ha captado. La autenticidad de estas imágenes no puede confirmarse por el momento, y varios usuarios en la plataforma han expresado su escepticismo.

Es importante señalar que el reconocido filtrador @OnLeaks publicó en X (anteriormente Twitter) que considera estas imágenes “muy, muy, muy probablemente generadas por IA“.

Este comentario añade una capa adicional de duda sobre la veracidad de la filtración, especialmente considerando que incluso la imagen principal del artículo original fue creada usando ChatGPT, lo que demuestra lo fácil que es generar este tipo de contenido actualmente.

La posibilidad de que estas imágenes sean simplemente prototipos con los que Samsung estaba experimentando tampoco puede descartarse. Es común que los fabricantes prueben diferentes acabados durante el proceso de desarrollo, y algunas de estas versiones pueden filtrarse sin representar necesariamente el producto final.

No sería la primera vez que Samsung adopta tonos naranja

Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Samsung introduce un acabado anaranjado en su serie insignia.

La última ocasión fue con el lanzamiento de la familia Galaxy S24, que incluía una variante exclusiva online con un tono naranja, aunque menos llamativo que el Naranja Cósmico del iPhone 17 Pro Max.

La estrategia de Samsung de seguir las tendencias establecidas por Apple ha sido una constante en la industria móvil. Sin embargo, en los últimos años, la compañía surcoreana había logrado establecer su propia identidad en términos de diseño.

Este aparente regreso a la imitación ha generado críticas entre los seguidores de la marca, quienes esperaban mayor originalidad en los próximos lanzamientos.

Los expertos en tecnología señalan que, si bien la inspiración entre competidores es común en la industria, las copias directas suelen ser mal recibidas por los consumidores.

Samsung tendría mucho más que ganar desarrollando su propio lenguaje de diseño distintivo que simplemente siguiendo las tendencias establecidas por su principal competidor.

La autenticidad de la filtración sigue en duda

Es difícil determinar la veracidad de esta filtración, especialmente considerando los comentarios de expertos como @OnLeaks. Las imágenes podrían ser simplemente creaciones de IA diseñadas para generar conversación en línea, una práctica cada vez más común en el mundo de las filtraciones tecnológicas.

Si estas imágenes resultaran ser auténticas, plantearían preguntas sobre la dirección de diseño que Samsung está tomando para su próxima generación de dispositivos premium.

La compañía surcoreana ha logrado construir una sólida reputación por la calidad de sus productos, pero la originalidad en el diseño es un factor cada vez más valorado por los consumidores de gama alta.

Por ahora, los fanáticos de Samsung tendrán que esperar confirmaciones oficiales o filtraciones más creíbles antes de formarse una opinión definitiva sobre el aspecto que tendrá el Galaxy S26 Ultra.

¿Crees que Samsung podría lanzar su próximo buque insignia con este tono naranja tan similar al de Apple? El tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la originalidad sigue siendo un valor diferencial en un mercado cada vez más saturado de propuestas similares.

Fuente: Reddit