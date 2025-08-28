Tenemos Galaxy Unpacked el 4 de septiembre, Samsung presentará el esperado Galaxy S25 FE

Samsung ha confirmado un evento Galaxy Unpacked para el 4 de septiembre de 2025, en el que se espera la presentación de nuevas tablets impulsadas por inteligencia artificial y la posible llegada del Galaxy S25 FE.

Este evento sucede justo antes del lanzamiento del próximo iPhone, en pleno auge de la competencia por el mercado de los smartphones.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: Características Clave

La Galaxy Tab S10 Lite destaca por su pantalla TFT de 10.9 pulgadas con resolución WUXGA+ (2,112 x 1,320 píxeles), brillo de hasta 600 nits y tasa de refresco de 90Hz.

Incorporará el procesador Exynos 1380, memoria RAM de hasta 8GB y almacenamiento desde 128GB hasta 256GB, ampliable mediante microSD hasta 2TB.

Cuenta con batería de 8,000mAh, conectividad WiFi 6 y 5G, S Pen incluido de serie, además de funciones basadas en inteligencia artificial. Llega con Android 15 y la capa One UI 7 preinstaladas.

En cámaras ofrece un sensor principal de 8MP y una cámara frontal de 5MP. Su protección es IP42, lo que la hace resistente a salpicaduras y objetos de más de 1mm, aunque no a inmersiones.

Rumores sobre el Galaxy S25 FE

Si bien Samsung no ha confirmado oficialmente todos los productos del evento, es probable que el Galaxy S25 FE sea presentado pronto.

Filtraciones recientes indican que este modelo contará con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas FHD+ (120Hz), un procesador Exynos 2400, 8GB de RAM, almacenamiento de 128GB o 256GB y una batería que podría alcanzar los 4,900mAh.

Además, incorporaría carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y certificación IP68 para resistencia al agua y polvo. El sistema fotográfico incluiría una cámara principal de 50MP, un ultra gran angular de 12MP y un telefoto de 8MP con zoom óptico de 3x.

El equipo llegaría con Android 16 y One UI 8, sumando las nuevas funciones de Galaxy AI.

IA para Todos, el lema de Samsung

En la invitación al evento, Samsung utiliza el lema “IA para todos”, apuntando a que la inteligencia artificial será un eje central de las novedades.

Se espera la integración de nuevas funciones basadas en IA, como asistentes inteligentes y mejoras en fotografía, haciendo que estas tecnologías sean más accesibles para toda la familia Galaxy.

