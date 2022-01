Clones del iPhone hay muchos, pero el nuevo teléfono de Gionee se ha volado la barda, pues ha presentado su smartphone con un diseño y nombre inspirado completamente en el iPhone 13 de Apple, se trata del Gionee 13 Pro. Tiene rasgos similares, podemos decir que es un clon, pero que afortunadamente tiene una cosa muy interesante.

Este dispositivo llega como el primero que no es de la marca HUAWEI en correr HarmonyOS como sistema operativo, lo que significa que viene con los Huawei Mobile Services (HMS), por lo que no hay nada de Google aquí, esto podría ser contraproducente en una marca que no es mundialmente conocida y sus ventas podrían verse afectadas por el único hecho de no tener los servicios de Google.

De cualquier manera, si no te importan los GMS y tienes poco presupuesto para hacerte de un nuevo móvil, este Gionee 13 Pro podría ser una opción interesante. El teléfono goza de una pantalla LCD de 6.26 pulgadas con resolución HD+ y un notch en la parte frontal donde se integra la cámara frontal de 5 megapíxeles.

El hardware de este equipo está conformado por un procesador Unisoc T310, que trabaja junto con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, aunque hay otra variante con 128 GB de almacenamiento. Tiene una batería de 3500 mAh que se carga a través del puerto USB-C y como sistema operativo ejecuta la versión más reciente de HarmonyOS, por lo que podrás descargar apps desde la AppGallery.

En cuanto al apartado fotográfico nos encontramos con un módulo cuadrado, idéntico al del iPhone 13, con dos sensores de 13 megapíxeles en su interior. Cabe señalar que el dispositivo no tiene sensor de huellas digitales, por lo que tendrás que hacer uso de la función de desbloqueo facial, aunque podría no funcionar de manera correcta.

El nuevo Gionee 13 Pro ya está a la venta en China por 529 yuanes (83 dólares). Se podrá adquirir en colores Deep Sea Blue, Glow Gold, Brilliant Purple y Graphite Black. Por el momento no hay información sobre su disponibilidad internacional, pero estos equipos se pueden importar hacia México a través de tiendas especializadas.