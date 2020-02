Google aconseja a los usuarios no instalar sus apps en smartphones Huawei

La guerra comercial entre las empresas estadounidenses y Huawei ha comenzado a dar sus primeros frutos. Google ha hablado sobre el caso de la firma china. Afirma que continúa actualizando los teléfonos de Huawei mientras el gobierno de Estados Unidos lo permita.

Sin embargo, recomienda tajantemente a los usuarios no instalar sus servicios y aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes Huawei que no hayan sido certificados. Recordemos que hace unos meses el fabricante chino fue sancionado por el país estadounidense por ser culpado de espionaje, por lo que ya no se le permitió hacer negocios con ninguna empresa del país norteamericano.

Tristan Ostrowski, representante legal de Google, afirmó que los servicios móviles de Google solo están integrados en dispositivos que han sido certificados por la compañía a través del programa Play Protect.

Por lo que todos los dispositivos pasan por una rigurosa revisión de seguridad y un proceso de prueba de compatibilidad, realizado por Google. Esto es para garantizar que los datos del usuario y la información de la aplicación estén seguros.

De esta manera, los teléfonos Huawei que se lanzaron antes del 19 de mayo de 2019 aún se benefician de los servicios de Google, pero modelos superiores serán los que tendrán problemas. Aquí es cuando la guerra comercial comenzará entre el fabricante estadounidense y la marca china.

Con información de Gizchina