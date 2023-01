De acuerdo con un informe, se dice que Google está desarrollando una nueva función para mejorar la seguridad de su navegador Chrome. La compañía ha priorizado las conexiones seguras al navegar, con capacidades para cargar páginas de forma predeterminada mediante HTTPS.

Otra de las novedades que incorporó el navegador es la adición de una nueva opción de “Solo HTTPS”, que fue diseñada para aumentar la seguridad al navegar por la web al restringir qué páginas web se muestran en el navegador a los que se adhieren al protocolo seguro. Cuando una web no admite la navegación segura, Chrome lo detecta y cambia automáticamente a HTTP.

Ahora, la nueva función de Chrome en la que trabaja Google es para expandir el módulo solo HTTPS para incluir todas las descargas de archivos. Cuando el navegador detecta que la descarga de un archivo emplea el protocolo HTTP, lo bloqueará de inmediato.

Esto significa que el navegador bloqueará todas las descargas de una página web no segura, una que utilice una redirección no segura o una cuya última URL no sea HTTPS.

Sin embargo, para completar la descarga de un archivo dentro de una página web sin protocolo seguro, siempre será posible solicitar que Chrome elimine este bloqueo, pero esto ya será responsabilidad del usuario.

La función se encuentra en fase experimental, y es posible habilitarla en el indicador #block insecure downloads desde chrome://flags. La función podría debutar en una próxima versión del navegador Chrome, que se lanzará en los próximos días.