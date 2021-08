Google nos ha sorprendido al revelar prácticamente sus dos nuevos smartphones de la serie Pixel, se trata de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro. La compañía dio conocer en Twitter varias de las características que integrarán sus próximos topes de gama, además, compartió su diseño, el cual se asemeja mucho al que dio a conocer John Prosser hace unas semanas.

Si bien el diseño de los teléfonos es una gran novedad, no es la única, sino que hay otra más importante como lo es el procesador que potenciará a la serie Pixel 6. Se trata del chipset personalizado de Google para sus teléfonos Pixel que oficialmente se llama Google Tensor.

Este chip incluye mejoras en las capacidades existentes respaldadas por fotografía computacional y características completamente nuevas. Llega con un nuevo núcleo de seguridad y el chip Titan M2. Los teléfonos son un total rediseño en comparación con la generación anterior, con un acabado de aluminio en la versión estándar, mientras que la versión Pro presume de un marco de aluminio pulido. Ambos modelos estarán disponibles en tres colores.

Here’s a sneak peek at the newest Google Phones powered by Google Tensor – the brand new chip designed by Google, custom-made for Pixel.

Meet:

? #Pixel6

? #Pixel6 Pro

Both are coming later this year.

We’ll tell you a little about them in this ? ?

(1/13) pic.twitter.com/SRhzvRA7WC

— Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021