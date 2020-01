Google da a conocer las fechas para adquirir los boletos del Google I/O 2020

El precio de los boletos aún no se ha dado a conocer

Google ha anunciado la fecha en que los desarrolladores y la prensa en general podrán solicitar las entradas para el magno evento Google I/O 2020 que se llevará a cabo en el Shoreline Amphitheatre en Mountain View, California el próximo 12 de mayo.

La compañía ha anunciado que el proceso de solicitud de boletos para la conferencia comenzará a partir del 20 de febrero y hasta el 25 de febrero. Los asistentes pueden solicitar la compra de un boleto a través de la página oficial.

No obstante, dicha página aún no muestra detalles concretos sobre el proceso que se debe seguir para la compra de boletos. Por desgracia, la página de preguntas frecuentes aún no está disponible, aunque se espera que a través de las redes sociales de la compañía se pueda compartir más información al respecto.

Cabe señalar que la compra de boletos no está disponible para el público en general. Google selecciona generalmente a las asistentes de acuerdo a su área de interés, ya sea tecnológico, de producto y de plataforma.

La selección ocurre poco después de que se cierra la ventana desde donde se ha aplicado la solicitud de entrada y a partir de este punto se cobra a los asistentes. El precio general para el Google I/O 2020 aún no se ha revelado, aunque se espera que haya descuentos a académicos y universitarios.

Con información de 9to5Google