Google ha emitido una importante advertencia sobre un spyware recientemente descubierto en Android con el potencial de causar serios problemas de privacidad, así como de seguridad. Desde su blog oficial, la compañía advirtió a los usuarios sobre un nuevo software espía llamado “Predator” creado por la empresa Cytrox, ubicada en Macedonia del Norte.

Este nuevo programa informático aprovecha las vulnerabilidades de día cero, una categoría de fallas de seguridad más graves, en Chrome y Android, lo que le permite grabar el audio del dispositivo.

