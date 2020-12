Durante la pandemia, el uso de apps para realizar videollamadas se ha incrementado, tanto para ser usadas en smartphones, tabletas, como en laptops y equipos de escritorio, pero no siempre hay tiempo para salir arregladas, por eso es que Google Meet se alió con L’Oreal.

Los filtros basados en realidad virtual cada vez son más populares y no siempre se está listo para salir todas glamorosas en las videoconferencias, pero ahora, se podrá escoger entre los labiales virtuales de la marca cosmética en tus videollamadas.

En Snapchat en algunas ocasiones aparece un filtro que permite cambiar el color de los labios, para combinar con el vestuario. Ahora lo mismo apareceré en Google Duo.

Por ahora no aparece a todos los usuarios, pero se espera que en poco tiempo esté disponible globlamente y un toque de color siempre se agradece y mas si te hace lucir combinada y con un poco de color rojo, que levanta la mirada.

Your video calls are about to get a glow up. ? Now you can try on makeup with AR in the new @LorealParisUSA face filters on Google Duo ? https://t.co/aFSWVTRX3k pic.twitter.com/Kp9kW04MMP

— Google (@Google) November 20, 2020