Los nuevos smartphones de gama alta Pixel 7 serán presentados el día de mañana 6 de octubre en el esperado evento Made By Google. Pero antes de que eso suceda, se han compartido datos sobre la cantidad de teléfonos que ha vendido la compañía desde su primer modelo en 2016.

La serie de teléfonos Pixel lleva seis años en el mercado, y desde esa fecha hasta ahora se ha confirmado la venta de más de 30 millones de unidades. Si bien estos números son insignificantes para lo que venden marcas como Samsung o Xiaomi, para Google representa un gran hito, sobre todo porque sus teléfonos inteligentes se venden en mercados seleccionados, y solo hay tres modelos en su biblioteca, mientras que otras marcas tienen más de 5 modelos diferentes que abarcan desde la gama baja, media y alta.

Since Google launched Pixel phones in 2016, it’s sold 27.6 million units. That’s 1/10 of Samsung’s 2021 sales. In other words, Google would need 60 years to sell as many phones as Samsung sells in one.

Data: IDC

— Vlad Savov (@vladsavov) October 4, 2022