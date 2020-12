Después de especulaciones, finalmente lo que se temía, se ha convertido en realidad, Google ha descontinuado a la bocina inteligente Home Max.

Durante varios meses estuvo no disponible la primera de sus opciones que ofrecía sonido con alta calidad y ya no queda en stock ni lo volvieron a ofrecer. De hecho los modelos en colores negro y blanco indican que no están disponibles. Este dato ha quedado confirmado por la misma empresa a The Verge.

La buena noticia para los que aún poseen este equipo, es que va a seguir recibiendo actualizaciones así como parches de seguridad, por lo que el servicio seguirá funcionando sin problema.

El Google Home fue lanzado en diciembre de 2017 a $399 USD. El modelo más reciente es el Nest Audio, presentado en octubre, a un precio de $99.99 USD.

Con información de The Verge