Google ha lanzado la primera versión de prueba beta de Android 13, la cual es compatible con los teléfonos inteligentes Pixel. Este nuevo software llega después de que se lanzará la primer Developer Preview el 10 de febrero y la segunda Preview el 17 de marzo.

Es importante mencionar que Android 13 Beta 1 es la primera versión de desarrollo que está dirigida a los usuarios interesados en probar las novedades más ampliamente, ya que las anteriores todavía eran para desarrolladores.

Los planes de Google deberían tener cuatro versiones beta cada mes hasta el mes de julio, después de este periodo, el lanzamiento de Android 13 podría tener lugar en agosto, justo con el lanzamiento del Pixel 7. La nueva versión beta del sistema está disponible ahora para los siguientes teléfonos:

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5a

Pixel 5

Pixel 4a 5G

Pixel 4a

Pixel 4a XL

Pixel 4

Android 13 Beta 1 estará llegando vía OTA para todos los usuarios con dispositivos compatibles y aquellos que están inscritos en Android Beta o los que ya tienen instalado Android 13 Developer Preview.

Algunos de los cambios que pueden ser visibles para los usuarios, pero no necesariamente tan importantes para los desarrolladores de aplicaciones, pueden no anunciarse hasta más adelante. La nueva versión del sistema operativo no incluye novedades increíblemente grandes en comparación con las vistas previas anteriores de los desarrolladores.

La privacidad y la seguridad son una vez más las prioridades clave junto con el aumento de la productividad de los desarrolladores y las mejoras en las tabletas y otros dispositivos de pantalla grande. Google introduce permisos más sutiles para las aplicaciones. En el futuro, las aplicaciones deberán pasar a una nueva forma de solicitar permisos cuando se actualicen al nivel de interfaz de Android 13.

Google también ofrecerá a los desarrolladores de aplicaciones una nueva interfaz que permitirá a la aplicación renunciar a los permisos emitidos por el usuario previamente otorgados si ya no hay necesidad de ellos.

Android 13 también trae un nuevo selector de imágenes a nivel de sistema que permite a los usuarios compartir fotos y videos de forma segura con las aplicaciones de una manera estandarizada y optimizada. La compañía también planea llevar una nueva experiencia de selección de imágenes a más usuarios de Android a través de actualizaciones de los servicios de Google Play en las versiones de Android 11 y 12.

Asimismo, se está expandiendo el sistema de temas de color dinámico Material You introducido en Android 12 a todos los iconos de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir iconos que reflejen el color de la imagen de fondo u otro tema. Con esto en mente, se recomienda a los desarrolladores de aplicaciones que proporcionen un icono de aplicación monocromática para su aplicación y que admitan la renovación según sea necesario.

Google dice que los íconos de la aplicación temática estarán disponibles inicialmente en los dispositivos Pixel, pero se asociará con los socios fabricantes de dispositivos para un despliegue más amplio.

Según Google, en Android 13, la mayoría de los cambios en las aplicaciones son opcionales, lo que da a los desarrolladores de aplicaciones tiempo para adaptarse a ellos. Google está constantemente afinando los detalles de varias funciones, especialmente la interfaz de sus teléfonos Pixel, en las versiones de desarrollo de Android.