Pixel 4a (5G) y Pixel 5 serán los smartphones por lanzar de Google

Siempre es un misterio conocer los nombres oficiales de los próximos lanzamientos. A veces su nombre clave reflejan alguna característica que tendrá. En el caso de los smartphones de Google, se espera que la línea Pixel 2020, al menos uno tenga red 5G y así será pero no el modelo que se esperaba.

Uno de los modelos “confirmados” es el Pixel 4a. Se esperaba un Pixel 5G … pero resulta que de ser cierto, los dos modelos por lanzarse serán el Pixel 4a 5G y el Pixel 5.

Cabe aclarar que el hecho de que no se menciona que tiene 5G el Pixel 5 no implica que no lo tenga, todavía cabe esa posibilidad…aunque se ha rumoreado que no vendría con características de gama alta, tal como se esperaría sean los modelos “Pixel 5 y Pixel 5 XL”, de los cuales parece que en este año no habrá la segunda versión. A estos dos modelos se les identificó con las claves “redfin” y “bramble”.

Según Dylan Rousse de 9to5google, encontró en el código de la versión beta de Google Search app los nombres de la línea 2020 de la serie Google Pixel, con evidencia de que el Pixel 4a 5G usará el procesador más reciente de Qualcomm, el Snapdragon 765G. Esto hace pensar que la diferencia estará en las características, los materiales, y precios. Al no ser nada oficial, habrá que esperar hasta que se realice el evento “Made By Google” para confirmar o descartar los rumores.

