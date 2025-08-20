Google lanza la serie Pixel 10 con Tensor G5 y soporte Qi2, por primera vez con preventa en México

G5 y Qi2: el corazón y la energía de los nuevos Pixel

Google ha presentado oficialmente los nuevos Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL, y las novedades clave en hardware se resumen en dos siglas: G5 y Qi2.

El nuevo procesador Tensor G5, fabricado ahora por TSMC (tras cuatro generaciones personalizadas por Samsung), destaca por ser un 34% más rápido en CPU y hasta 60% más potente en tareas de inteligencia artificial en el propio dispositivo.

Por otro lado, llega por fin el soporte para Qi2, el estándar de carga inalámbrica más esperado por los usuarios de Android.

Esto incluye la introducción de lo que Google llama “Pixelsnap”: un aro magnético en la parte trasera, tipo MagSafe, compatible con millones de accesorios ya existentes y con nuevos accesorios oficiales como soportes y agarres magnéticos.

Cámaras: pequeños sacrificios para el modelo base

Aquí encontramos la principal diferencia respecto al pasado. El Pixel 10 estándar pierde el sensor principal “grande” de 50 megapíxeles que ahora es exclusivo de los modelos Pro, utilizando uno más pequeño de 48MP tomado del modelo más accesible, el Pixel 9A.

Aun así, por primera vez el Pixel base incluye un telefoto, aunque de menor nivel que en los modelos Pro. Las variantes Pro se mantienen con sensores de mayor tamaño y versatilidad, reafirmando su enfoque para quienes buscan fotografía móvil profesional.

IA en todos lados: Magic Cue, mejoras en cámara y más

La integración de inteligencia artificial en los Pixel 10 se intensifica. Destaca la función Magic Cue, que anticipa frases y textos relevantes según el contexto de lo que haces en tu móvil, sugiriendo por ejemplo una dirección que te hayan pedido por mensaje sin que debas buscarla manualmente.

Todo el procesamiento ocurre en el dispositivo y las sugerencias no se almacenan de manera permanente, lo que genera confianza sobre la privacidad de los usuarios.

Las versiones Pro van más allá, empleando modelos de difusión generativa en la app de cámara para mejorar detalles en zoom (hasta 30x). Google etiqueta estas fotos como “editadas por IA” para transparencia.

Encontramos también el AI Camera Coach (guía paso a paso para tomar mejores fotos), edición de imágenes por texto en Magic Editor, y una app de journaling que usa IA para analizar y motivar tus escritos diarios.

Batería, pantalla y adiós a la SIM física en EE. UU.

Las baterías mejoran ligeramente. El Pixel 10 sube a 4,970mAh, el 10 Pro a 4,870mAh y el 10 Pro XL lidera con 5,200mAh. Las pantallas son más brillantes en todos los modelos, elevando la experiencia visual para juegos y multimedia.

Importante: en Estados Unidos, la venta será únicamente con eSIM, permitiendo dos tarjetas activas y almacenamiento de múltiples perfiles, dejando atrás la ranura para SIM física.

Disponibilidad y lanzamiento

Los nuevos Pixel 10, 10 Pro y 10 Pro XL llegarán a tiendas a partir del 28 de agosto.

El precio se mantiene igual al año anterior para la mayoría de los modelos. El Pixel 10 Pro XL solo está disponible en su versión de 256GB, repitiendo precio de la misma configuración del año pasado.

Vale la pena agregar que, por primera vez en México, se está llevando a cabo la preventa de la nueva línea de dispositivos Pixel 10 en la tienda en línea de Liverpool, comenzando con el modelo base Pixel 10 por $19,999 MXN, mientras que el Pixel 10 Pro XL comienza en los $30,999 MXN.

El modelo intermedio, el Pixel 10 Pro inicia en $25,999 MXN, en los tres casos ya es posible llevar a cabo la reserva de los dispositivos.