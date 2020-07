Google Pixel 4a sería presentado el próximo 3 de agosto

Después de muchos rumores que había en torno al lanzamiento del nuevo smartphone de gama media de Google, el Pixel 4a. Ahora se ha filtrado la posible fecha de lanzamiento de este equipo que, según Jon Prosser, será anunciado el próximo mes.

Prosser, una fuente que ha acertado varios informes, asegura que el esperado teléfono con Android se dará a conocer oficialmente el próximo 3 de agosto. Se afirma que la fecha está cien por ciento confirmada a menos que ocurra algo extraordinario, pero Google ha puesto esa fecha en el calendario.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!

The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!

Pixel 4a. August 3. 100%.

Only question is…

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020