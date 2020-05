Google Pixel 4a sería presentado junto a Android 11 en junio

Un nuevo rumor afirma que el próximo smartphone insignia de Google, el Pixel 4a, podría ser anunciado junto con Android 11 Beta 3 el 3 de junio de este año, es decir, estamos a pocas semanas de conocer el nuevo teléfono de gama media de la firma de Mountain View.

Cabe señalar que, si no fuera por la situación que ha estado afectando al mundo durante muchas semanas, el teléfono inteligente Pixel 4a probablemente ya estaría disponible para la venta, pero eso no es así. Afortunadamente, su lanzamiento está más cerca de lo que creemos, aunque no haya una confirmación oficial.

Recientemente, el nuevo teléfono se filtró en una serie de fotografías de un fabricante de fundas, donde se aprecia con claridad el diseño del equipo. Se nota un teléfono con una sola cámara trasera de 12.2 megapíxeles con estabilización óptica y un lector de huellas digitales.

La cámara frontal podría ser de 8 megapíxeles. Internamente, el hardware estaría conformado por un procesador Qualcomm Snapdragon 730 con soporte 4G LTE, sin 5G y admitirá 4GB o 6GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno.

También tendría una batería de 3080 mAh con soporte de carga rápida de 18W y el software estaría a cargo de Android 10. Esperamos que a lo largo de las próximas semanas podamos tener más información del Pixel 4a.

Con información de Gizchina