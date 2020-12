Todo indica que 2021 será el año de los smartphones plegables. No hay duda de que Samsung ampliará su catálogo de estos dispositivos con nuevos modelos de la serie Galaxy Fold y Z Flip, pero otros fabricantes también están decididos a probar suerte en este segmento que cada vez va en aumento.

Uno de los fabricantes que podría lanzar al mercado su primer teléfono con pantalla flexible sería el gigante Google, pero también lo seguirían OPPO, Vivo y Xiaomi. De hecho, OPPO recientemente mostró su teléfono concepto llamado X, en el cual mostró un dispositivo con panel flexible, al igual que Xiaomi, que ha mostrado en un par de veces su equipo foldable, incluso hay un video.

Second half of 2021 is going to be really exciting for foldable smartphones. At least 3 models from Samsung, 4 models from Oppo, Vivo and Xiaomi and 1 model from Google…BTW, no Z Fold Lite – Z Flip Lite. Specs for all are in our latest Foldable Report.

— Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2020