Google prepara el regreso de los widgets a Android 14, pero Samsung nunca los dejó ir

La reciente beta QPR2 de Android 14 ha desvelado una reveladora novedad: Google está trabajando activamente en reintegrar los widgets en la pantalla de bloqueo de los dispositivos Android.

El regreso triunfal de los widgets

Esta función, que resultaba sumamente práctica, desapareció del sistema operativo hace casi una década.

La capacidad de mostrar información directamente en la pantalla de bloqueo puede significar un ahorro de valiosos segundos para los usuarios, por lo que la decisión previa de Google de eliminar esta característica resultó desconcertante para muchos.

Afortunadamente, parece que estamos a punto de ver su regreso, aunque aquellos que posean un Samsung Galaxy no tendrán que esperar: ahora mismo, tienen la posibilidad de utilizar widgets en la pantalla de bloqueo.

OneUI, manteniendo estas funciones

Samsung, al igual que la mayoría de los fabricantes de dispositivos móviles con Android, ha desarrollado su propia capa personalizada sobre el sistema operativo.

El One UI de Samsung destaca al incorporar widgets en la pantalla de bloqueo, una característica presente no solo en la última versión, One UI 6.0, sino también disponible en la versión anterior del sistema, One UI 5.

La integración de widgets en la pantalla de bloqueo de los dispositivos Samsung se puede lograr de dos maneras: una de forma nativa, sin la necesidad de instalar aplicaciones adicionales, y la otra a través de la instalación de una aplicación oficial, aunque esta sea experimental.

¿Cómo activarlos?

Ingresamos al menú de configuración y nos dirigimos a la sección “Pantalla de bloqueo”.

Hacemos clic en la pequeña representación de la pantalla de bloqueo identificada con la palabra “Widgets”.

Elegimos los widgets que deseamos visualizar en la pantalla de bloqueo.

Para acceder a estos widgets, solo es necesario tocar el reloj en la pantalla de bloqueo. Al hacerlo, se desplegarán los widgets previamente configurados en forma de lista. Además, tenemos la opción de personalizar el orden en el que aparecen en la pantalla.

Esta representa la manera más sencilla y nativa de incorporar widgets en la pantalla de bloqueo, permitiéndote visualizar información relevante como las condiciones climáticas en tu ciudad, eventos programados en el calendario, revisar las alarmas y acceder rápidamente al reproductor de música.