Se retrasaría el lanzamiento del Pixel 4a

Debido a la situación mundial que se está viviendo, es comprensible que los fabricantes atrasen sus lanzamientos, en parte por posibles problemas de producción, por lo limitado del trabajo en fábricas, pero parece que en el caso de Google, el Pixel 4A retrasaría su disponibilidad unos meses más.

Se tiene contemplado que el 13 de julio se presente el Pixel 4a, pero según indica Jon Prosser, el lanzamiento podría moverse a octubre.

Según sus datos obtenidos, Google no va a lanzar la versión azul y solo tendría la versión en color negro para el 22 de octubre, aunque no queda claro si en ese mes se empieza a vender o si en ese mismo día es tanto el lanzamiento como la disponibilidad.

La versión en color negro se supone se presentaría el 6 deagosto y la azul el primero de octubre, por lo que ahora es posible que solo la blanca y la negra sean lanzadas.

También se comenta que el Pixel 5 sería retrasado, hasta octubre, por lo que existe la posibilidad de que ambos equipos sean lanzados en ese mes, el cual acostumbra ser lanzado en esa fecha.

Se habla de que Google preferiría esperar a octubre, para tener demanda de parte de los usuarios, ya que por ahora se avecina una crisis económica.

Where’s Pixel 4a?

Here’s an update:

AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a ?????

Announcement still happening on July 13

But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 ?

“Barely Blue” has been removed entirely…

I’ll keep you updated. ????? https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020