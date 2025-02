Grok llegará pronto a Google Play, ya se encuentra abierto el pre-registro

El chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok, desarrollado por xAI, está a punto de llegar a los dispositivos Android como una aplicación independiente. Este martes, la app fue detectada en la lista de Google Play, aunque por el momento no está disponible para descargar e instalar.

Los usuarios ya pueden pre-registrarse para recibirla en cuanto se lance oficialmente. Cabe destacar que una versión beta de la aplicación estuvo disponible brevemente para algunos usuarios con fines de prueba. Hasta ahora, la empresa de Elon Musk no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento.

La app de Grok para Android aparece en Google Play

Tan solo un mes después del lanzamiento de la versión para iOS, xAI parece estar preparando el terreno para llevar su chatbot de IA a los dispositivos Android.

La aplicación desarrollada por xAI estuvo disponible brevemente para su descarga en países como Australia, Canadá, India, Filipinas y Arabia Saudita. El acceso se limitó a los primeros 1,000 usuarios que la descargaron, como parte de una fase de pruebas.

Para el resto de los usuarios, la descripción de la app muestra un mensaje de “próximamente”, junto con la opción de pre-registrarse y descargarla automáticamente una vez que esté disponible.

Características y funcionalidades de Grok en Android

Según la página de la aplicación en Google Play, Grok será gratuita y no requerirá inicio de sesión para acceder a sus funciones básicas. No obstante, los usuarios que deseen una experiencia personalizada podrán conectarla a su cuenta de X. Es importante mencionar que la versión web del chatbot no puede utilizarse sin iniciar sesión.

La aplicación independiente incluirá funciones como respuestas de texto, generación de imágenes y acceso a información en tiempo real proveniente de X. Aún no está claro si la app también admitirá consultas basadas en búsquedas web.

Grok estará impulsado por el modelo de lenguaje Grok 2, el mismo que alimenta tanto la versión gratuita como la premium en la web.

La versión de Grok para iOS permitía a los usuarios iniciar sesión con sus cuentas de Apple. Pero no se ha confirmado si la app para Android ofrecerá una opción similar con cuentas de Google. Esto podría ser un punto clave para los usuarios que buscan una integración más fluida con los servicios de Google.

Fuente: Google Play