HarmonyOS 2 continúa sumando nuevos usuarios, cada día son más las personas que tienen un equipo de la marca corriendo el nuevo sistema operativo, y esto habla de la rápida adopción que está teniendo. Según Huawei, el sistema obtiene 1 millón de usuarios diarios, algo que sin duda sorprende al más incrédulo.

El lanzamiento del sistema ha sido masivo y millones de personas ya usan este sistema, así lo dijo el director de operaciones de negocios de consumo de Huawei, He Gang, quien reveló que el número de usuarios de la actualización de HarmonyOS 2 ahora ha superado los 120 millones en todo el mundo.

Desde que comenzó su despliegue oficial el pasado de 2 junio, el sistema ha tenido un promedio de más de 1 millón de usuarios por día, lo que lo convierte en el sistema operativo móvil de más rápido crecimiento.

HarmonyOS 2 aún no está disponible para usuarios globales. De hecho, no hay información sobre la versión global de HarmonyOS. Sin embargo, sabemos que Huawei todavía está desarrollando el EMUI 12 para usuarios globales. Según todos los indicios, HarmonyOS no está listo para salir de China por ahora.