HarmonyOS NEXT debuta en el Huawei Mate 70, dejando atrás a Android y Google

Huawei se encuentra en una encrucijada tecnológica desde que las sanciones de Estados Unidos le prohibieron usar hardware y software desarrollados por empresas estadounidenses. Esto ha llevado a la compañía a lanzar su primer smartphone que no utiliza Android: la serie Huawei Mate 70, impulsada por el sistema operativo personalizado HarmonyOS NEXT.

El Huawei Mate 70, el último buque insignia de la marca, es el primer dispositivo que llega al mercado con HarmonyOS NEXT, un sistema operativo que no puede ejecutar aplicaciones de Android ni utilizar los servicios de Google.

Un cambio y migración inminente a HarmonyOS NEXT

La serie Huawei Mate 70 incluye cuatro modelos: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro Plus y Mate 70 RS. Para facilitar la transición, Huawei ofrecerá la opción de elegir entre HarmonyOS 4.3, basado en Android, y HarmonyOS NEXT. No obstante, a partir de principios del próximo año, todos los teléfonos y tablets de Huawei se lanzarán exclusivamente con HarmonyOS NEXT.

Por el momento, no hay información precisa sobre los procesadores que alimentan la serie Mate 70, pero se rumorea que se trata de los Kirin 9020 que serían un 30 % más eficientes que la generación anterior.

Sin embargo, según un informe de Gizmochina, ambos teléfonos cuentan con una pantalla de 6,7 pulgadas, mientras que el modelo Pro incluye características adicionales como conectividad satelital, compatibilidad con Wi-Fi 7, una cámara telefoto de 48 MP, entre otras especificaciones avanzadas.

Costos de la próxima serie Mate 70

En cuanto a precios, el Mate 70 tiene un costo inicial de 5,499 yuanes (aproximadamente $15,600 MXN). El Mate 70 Pro y el Mate 70 Pro Plus están disponibles por 6,499 yuanes (alrededor de $18,500 MXN) y 8,499 yuanes (aproximadamente $24,200 MXN), respectivamente.

El modelo Mate 70 RS, con características premium como un marco de titanio, alcanza los 11,999 yuanes (aproximadamente $34,200 MXN).

Además, Huawei presentó el Mate X6, un dispositivo plegable con una pantalla de 7.63 pulgadas, más delgado y ligero que su predecesor, el Mate X5. Este modelo tiene un precio inicial de 12,999 yuanes (alrededor de 151,345 rupias).

Desde 2019, Huawei no puede utilizar los servicios de Google en sus dispositivos, aunque hasta ahora ha continuado lanzando productos con HarmonyOS basado en Android, debido a que este último es un software de código abierto.

Actualmente, la compañía está fortaleciendo su ecosistema de aplicaciones HarmonyOS, reportando más de 15,000 solicitudes de desarrolladores y con proyecciones de superar las 100,000 aplicaciones en los próximos meses.

Fuente: Gizmochina