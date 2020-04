Hisense E22 es la nueva tablet con cuatro cámaras y procesador UNISOC

Hace unos días el fabricante asiático Hisense anunció un nuevo smartphone de gama baja llamado F50 5G, el cual vino impulsado con el procesador Tiger T7510 5G de UNISOC. Ahora, la empresa también prepara el lanzamiento de una nueva tablet que llegará con el nombre Hisense E22.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 10,1 pulgadas con una resolución Full HD+ con biseles bastante grandes. Internamente, viene impulsado por un procesador Tiger T610 de ocho núcleos de UNISOC. Por desgracia, no hay ninguna información sobre la cantidad de memoria RAM y la capacidad de almacenamiento interno.

The new #HisenseE22 learning tablet is your kid’s good partner for learning and playing.

Powered by #UNISOC‘s Octa-core chipset #T610, the E22 tablet is equipped with a 10.1-inch FHD display and a 32MP quad-camera. It supports dual 4G SIM, VoLTE, ViLTE, HD voice/video calls. pic.twitter.com/ufTtgJsQee

