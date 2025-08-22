Fuse de HMD, el móvil pensado en padres y niños que bloquea contenido sensible con IA

HMD, la empresa finlandesa conocida por fabricar dispositivos Nokia bajo licencia, ha presentado Fuse, un smartphone que promete ser el primero en el mundo capaz de bloquear contenido de desnudos directamente en el teléfono.

Este lanzamiento marca un paso innovador en la seguridad digital para niños y adolescentes, enfocándose en protegerlos del acceso y la difusión de imágenes inapropiadas.

Tecnología de bloqueo basada en inteligencia artificial

El corazón tecnológico del Fuse es el modelo HarmBlock AI, desarrollado por SafeToNet, una firma británica especializada en ciberseguridad.

A diferencia de soluciones basadas en la nube, este modelo funciona localmente en el dispositivo, lo que garantiza una protección continua sin dependencia de internet.

El teléfono bloquea la visualización y almacenamiento de imágenes consideradas inapropiadas, incluso durante transmisiones en vivo, y restringe el uso de la cámara para evitar grabaciones o envíos de contenido clasificado como desnudos.

Controles parentales completos y flexibles

Este dispositivo no solo limita contenido adulto, sino que brinda a los padres herramientas robustas para supervisar y gestionar el uso del smartphone. Se puede acceder al historial de uso, tiempo de pantalla y apps habilitadas.

También permite establecer límites específicos para cada aplicación y ofrecer seguimiento de la ubicación del dispositivo.

Al inicio, el teléfono se configura con funcionalidades básicas bloqueadas, pero estas restricciones pueden ajustarse con el tiempo para dar mayor libertad a medida que el niño crece.

Un enfoque único para un mercado emergente

HMD ha optado por diferenciarse de otras fabricantes de smartphones al priorizar la reparabilidad y la durabilidad de sus dispositivos.

Ahora, con Fuse, la firma finlandesa se dirige a un segmento creciente: los padres que buscan un móvil seguro y controlado para sus hijos pequeños.

Según un estudio global con 37,000 padres e hijos, existe una demanda creciente por un mayor control digital debido al aumento de preocupaciones sobre la privacidad y la exposición a redes sociales.

Características técnicas y disponibilidad

El HMD Fuse equipa una pantalla LCD HD+ de 6.56 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz y brillo máximo de 600 nits. Funciona con el procesador Snapdragon 4 Gen 2 y cuenta con conectividad 5G. Está disponible en un único color negro.

Por ahora, el dispositivo solo se comercializa en Reino Unido a través de un plan con Vodafone que implica un pago mensual de 33 libras y un costo inicial de 30 libras. Por el momento no se ha anunciado su lanzamiento en México o Latinoamérica.