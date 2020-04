HMD Global acaba de liberar Android 10 para el Nokia 8 Sirocco

HMD Global fiel a su palabra ha comenzado a liberar la actualización de Android 10 para el Nokia 8 Sirocco, por lo que el firmware viene cargado con un montón de novedades, los cuales ya están disponibles para algunos usuarios que han recibido la actualización vía OTA.

El CPO de Nokia, Juho Sarvikas, publicó en su cuenta de Twitter que el software ya se está liberando en todo el mundo, aunque se estaba haciendo por fases. La actualización tiene un peso de 1,38GB y también viene con el último parche de seguridad correspondiente al mes de abril de 2020.

This one goes out to one of my favorites – Nokia 8 Sirocco! Upgrade to the next level with the Android 10 ? How are guys liking it? https://t.co/vlts7ORKmS pic.twitter.com/FRvXKrr9j9

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 15, 2020