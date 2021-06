HMD Global acaba de anunciar su último teléfono inteligente de gama de entrada llamado Nokia C01 Plus, el cual cuenta con casi los mismos rasgos que el Nokia C1 Plus, pero que cuentan con características diferentes, por lo que podríamos confundirnos fácilmente.

Este nuevo dispositivo destaca por correr Android 11 Go Edition como sistema operativo por defecto, significa que viene con aplicaciones “Lite” preinstaladas como Google Go, YouTube Go, entre otras. Además, viene con grandes especificaciones como capacidades de doble SIM y un chipset de ocho núcleos.

La pantalla de este teléfono tiene un tamaño de 5.45 pulgadas con resolución HD+ y una relación de aspecto de 18:9. Los marcos laterales son ligeramente compactos, pero los biseles tanto superior e inferior son bastante gruesos, algo que era evidente dado a que estamos ante un teléfono de bajo costo.

El Nokia C01 Plus tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles con flash LED con soporte de reconocimiento facial, mientras que la cámara principal que se sitúa en la parte posterior del equipo es de 5 megapíxeles y viene acompañada de un flash LED.

El hardware viene impulsado por un decente procesador Unisoc SC9863A acompañado de 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 128 GB a través de una tarjeta microSD. El smartphone está a la venta en Rusia en colores purpura y azul a un costo de aproximadamente 90 dólares.

Con información de Nokia Rusia