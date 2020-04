HMD Global libera Android 10 para el Nokia 1 Plus

HMD Global continúa actualizando sus teléfonos inteligentes a la versión más reciente del sistema operativo Android. De hecho, la firma finlandesa es una de las primeras que lanza con frecuencia las actualizaciones de software, por lo que mantiene contentos a sus usuarios.

Lo bueno es que no importa que el teléfono sea de gama baja o gama alta, HMD actualiza a todos por igual. De esta manera, el fabricante ha comenzado a implementar la actualización a Android 10 para el Nokia 1 Plus, aunque cabe señalar que se trata de la versión Android 10 Go Edition.

En todo caso, se promete una experiencia elevada de Android donde los usuarios podrán experimentar todas las novedades de la versión, así como muchas características ya existentes que se han renovado.

La actualización se está implementando en países como Bahrein, Bangladesh, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Sri Lanka, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Con información de GSMArena