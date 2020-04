HMD Global libera la actualización de Android 10 en el Nokia 3.2

HMD Global es una de las compañías con el mejor historial de actualizaciones entre los teléfonos Android, quizás es uno de los que actualiza con mayor frecuencia, sobre todo equipos que abarca desde la gama baja y hasta la gama alta, por lo que los usuarios están muy contentos con el accionar de la empresa finlandesa.

Juho Sarvikas, a través de Twitter, confirmó que la compañía ha comenzado con el despliegue oficial de Android 10 en el Nokia 3.2, el noveno teléfono de gama baja que recibe la actualización con novedades muy importantes.

Happy to announce, Android 10 rollout for Nokia 3.2 has started! Check the link for more details and the availability in different countries #Android10 #Nokia3dot2 https://t.co/0rJYMjRehc pic.twitter.com/tfaG1ETuiv

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 7, 2020