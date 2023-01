La marca china HONOR acaba de confirmar que lanzará nuevos smartphones durante la feria de telefonía móvil más importante del mundo, el Mobile World Congress, un evento que se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona, España, y donde la marca dará a conocer sus nuevos teléfono de la serie Magic5, así como la versión global de su plegable Magic Vs.

Durante el MWC 2023, la compañía dará a conocer la línea Magic5 del que poco se conoce hasta el momento, pero que deja entrever el póster promocional que serán modelos que abarcan desde la gama media y hasta la alta.

Las invitaciones que están enviado la marca a la prensa especializada muestra indicios de una configuración de cámara triple en la parte trasera de los smartphones, con un módulo triangular, haciendo énfasis en que la cámara dará mucho de qué hablar.

Además de los Magic5, HONOR también hará oficial el lanzamiento internacional del HONOR Magic Vs, el smartphone plegable que finalmente saldrá de China para una comercialización global, pero todavía no se sabe exactamente en qué países se venderá y el precio que tendrá. Por el momento no queda más que esperar hasta el día 27 de febrero para conocer de manera oficial todos los detalles de los equipos de la marca.