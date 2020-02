Honor lanza la versión global del Honor 9X Pro

Este dispositivo no viene con Google Play Store preinstalado

Honor ha lanzado la versión global del Honor 9X Pro, la cual no cuenta con los servicios de Google y ninguna aplicación vinculada a la empresa estadounidense, esto significa que no habrá apps como YouTube, Chrome, Google Maps, etc.

Al igual que con las versiones globales, este dispositivo no viene con Google Play Store preinstalado y carece de las aplicaciones populares que todos conocemos en los teléfonos Android. Tampoco se pueden instalar fácilmente desde otras fuentes.

De esta manera, solo habrá aplicaciones y servicios de Huawei, como la Galería de aplicaciones, el cliente de correo electrónico de Huawei y servicios de mapas de terceros. Así mismo, el teléfono también cuenta con Huawei Assistant, el asistente virtual de la compañía china.

La versión global del Honor 9X Pro no tiene cambios drásticos. Viene impulsado por el procesador Kirin 810 con 6GB de memoria RAM, sistema operativo EMUI 9.1 que está basado en Android 9 Pie y la triple cámara trasera también está presente con sensores e 48MP + 8MP + 2MP.

El Honor 9X Pro está disponible en marzo de 2020 a un precio de 269 dólares. Se podrá adquirir en colores Midnight Black y Phantom Purple. Su lanzamiento cubrirá países como Egipto, Francia, Alemania, Malasia, Holanda y Arabia Saudita.

Con información de AndroidAuthority