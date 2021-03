Como se sabe, Honor se ha convertido en una marca independiente, en donde el Honor V40 5G fue su primer lanzamiento. Ahora está promocionando su segundo dispositivo en YouTube, el cual es el Honor V40 Lite Luxury Edition 5G, el cual se presentará el 23 de marzo.

El diseño prácticamente es el mismo que el Huawei Nova 8 5G, por lo que se cree que posee las mismas características. Entre estas se habla de procesador MediaTek Dimensity 800U, carga a 65W batería de 3,800 mAh, pantalla OLED con soporte a 90Hz y lector de huella integrado.

La posible cámara que incluiría sería una de 64 MP, un ultra angular de 8 MP y una doble de 2 MP, para macro y profundidad.

También se habla de que su smartphone gamer Magic 3, será lanzado en junio. Se dice que estrenará formato plegable y que se presentará en dos versiones, una llamada Magic 3 y la otra Magic X.

Entre las características mencionadas del Magic 3 está el procesador Snapdragon 888 como es de esperar. Finalmente se habla del lanzamiento del X20, un gama media que reemplazaría al Honor X10 5G, con supuesto procesador MediaTek y soporte 5G.

