Después de muchos rumores y una larga espera, la marca china HONOR finalmente presentó lo que es su primer smartphone foldable y el primero en el mercado con un chip Snapdragon 8 Gen 1, se trata del HONOR Magic V. Este dispositivo llega para rivalizar de manera directa con la serie Galaxy Z Fold de Samsung y demás dispositivos que estarán llegando a lo largo del año con el mismo factor de forma.

Este nuevo dispositivo no viene con nada sorprendente que no hayamos visto ya en otros equipos, es decir, mantiene el mismo diseño de libro que se transforma en tablet en cuestión de segundos. Esto significa que en el apartado estético no hay nada innovador, sin embargo, a nivel de hardware podemos decir que estamos ante el plegable más potente del momento.

El HONOR Magic V destaca porque viene con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1, el cual le dará el poder necesario para las tareas más exigentes. Así mismo, este equipo tiene una pantalla principal de 7.9 pulgadas y una pantalla secundaria de 6.45 pulgadas que se sitúa en la cubierta y cuya frecuencia de actualización es de 120Hz, además, la resolución es de 2560 x 1080 píxeles con relación de aspecto de 21:9.

La compañía destacó la calidad de la pantalla principal, la cual es una OLED flexible con frecuencia de actualización de 90Hz y resolución de 2272 x 1984 píxeles. La relación de aspecto es muy diferente al panel de la cubierta, por lo que obtenemos 10.3: 9 que se divide en dos áreas de aspecto cercano a 21: 9, esto permitirá trabajar con dos aplicaciones al mismo tiempo para mejorar la productividad. Por si fuera poco, este teléfono plegable viene con soporte HDR10+ y colores de 10 bits, así como un brillo máximo de 800 nits y certificación IMAX Enhanced.

El chipset Snapdragon 8 Gen 1 está acompañado de 12 GB de memoria RAM y dos versiones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB. La batería es de 4750 mAh con carga rápida por cable de 66W y como sistema operativo viene con el nuevo Magic UI 6.0 basado en Android 12, lo que indica que el Magic V corre la última versión del sistema operativo móvil de Google.

En cuanto al apartado fotográfico, el dispositivo tiene un módulo trasero donde convergen tres sensores junto con un flash LED. La cámara principal es de 50 megapíxeles con un lente de 23mm, el segundo sensor es un ultra gran angular de 50 megapíxeles con lente de 13 mm y el tercer sensor también es de 50 megapíxeles. Por otro lado, hay dos cámaras frontales de 42 megapíxeles que se sitúan en la parte de la cubierta y en la pantalla principal.

El HONOR Magic V estará disponible en China a partir del 18 de enero en colores Titanium Silver, Black y Burnt Orange a un precio que comienza en los 9,999 yuanes (1,570 dólares) y 10,999 yuanes (1,725 dólares) para la versión con 512GB de almacenamiento. Por el momento no hay información sobre su disponibilidad fuera de China.