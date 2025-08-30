¿Buscas un plegable con IA integrada? El Honor Magic V5 es una gran opción

El Honor Magic V5 llega como una auténtica apuesta por la innovación en el mercado de los smartphones plegables.

Este equipo redefine parámetros de diseño, batería y capacidades de inteligencia artificial, elevando la experiencia móvil a un nuevo estándar para los usuarios.

Presentación y contexto del Honor Magic V5

HONOR anunció este modelo plegable como el más avanzado de su catálogo, destacando en portabilidad y diseño industrial. El Magic V5 pesa solo 217 gramos y tiene un perfil ultradelgado de apenas 8.8 mm, una característica muy poco común para teléfonos de este tipo.

Estos atributos lo posicionan como una propuesta ideal para quienes buscan un dispositivo potente sin renunciar a la comodidad en el uso diario.

La estructura del Magic V5 está pensada para resistir el uso cotidiano. Cuenta con certificaciones IP58 e IP59, que aportan máxima protección frente a polvo y agua.

La pantalla utiliza NanoCrystal Shield, diseñada para ofrecer mayor resistencia a rayones. Además, incorpora un panel interno reforzado con fibra de carbono, garantizando una sólida defensa ante posibles caídas accidentales.

Rendimiento y batería, potencia para el día a día

Este smartphone integra la plataforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite, la cual asegura rápida respuesta, fluidez en tareas y eficiencia energética gracias a capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el dispositivo.

Su batería silicon-carbon de 5,820 mAh, con 15% de silicio en las celdas, promete una autonomía sobresaliente que se adapta perfectamente al ritmo exigente de los usuarios móviles en Latinoamérica, quienes valoran la duración para trabajo o entretenimiento lejos del cargador.

Fotografía y video con IA de última generación

El Magic V5 apuesta por la fotografía móvil con su sistema de cámaras traseras equipado con tecnología AI Falcon.

Ofrece un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 64 MP, todo optimizado por IA para retratos, zoom avanzado y tomas en movimiento.

Las herramientas creativas también permiten transformar imágenes estáticas en video y aprovechar funciones de edición como recorte, borrador, expansión y mejora por IA, facilitando la creación de contenido visual para redes sociales, algo fundamental en la región.

Productividad y herramientas de IA

El Magic V5 maximiza la productividad con su amplia pantalla plegable de 7.95 pulgadas y otra exterior de 6.43 pulgadas, ambas compatibles con lápiz óptico.

El sistema Multi-Flex permite ejecutar hasta tres aplicaciones de manera simultánea, ideal para quienes gestionan tareas laborales, clases virtuales o compras en línea desde el teléfono.

Aplicaciones integradas como Google Gemini y Honor Notas aprovechan la inteligencia artificial para asistir al usuario en redacción, transcripción, traducción y planificación, mejorando la experiencia de trabajo móvil sobre la marcha.

Para quienes buscan personalización, Honor ofrece el Magic V5 en cuatro colores: Blanco Marfil, Negro, Amanecer Dorado y Café Rojizo.