Huawei decidió vender Honor y con esta acción se abren las posibilidades a un regreso “normal” al mercado de smartphones. De hecho ya se especula que la marca ya está trabajando con Qualcomm, una acción impensable para la primera, pero que al no verse afectada por las decisiones de Estados Unidos, Honor puede aprovechar.

El Honor V40 viene con procesadores de Mediatek, por lo cual evidentemente el primer modelo no puede usar los productos de Qualcomm, pero ya estarían trabajando en un modelo que emplee un Snapdragon con 5G, el cual sería lanzado entre mayo y junio, perteneciente a la gama media y puede que unos meses después presenten un modelo con Snapdragon 888.

De forma oficial no hay evidencia de la reanudación comercial entre ambas empresas, pero dado que Honor ya no forma parte de Huawei, no necesita el permiso de Estados Unidos no es necesario.

De esta forma, se puede pronosticar el regreso de Android y todos los servicios de Google, aunque por ahora los modelos por lanzarse usarán el servicio de la marca.

Los datos más recientes acerca del Honor V40, que se espera sean lanzados el 18 de enero, mencionan que medirá 63.32 x 74.08 x 7.85 mm y peso de 184 gramos, pantalla de 6.72 pulgadas OLED, con espacio para la cámara frontal de 32 MP, resolución a 1236×2676, refrescamiento a 120 hz y muestreo táctil a 300 Hz y sensor de huellas integrado.

Su cámara principal sería de 50 MP de Sony IMX766, gran angular de 8 MP, dos sensores de 2 MP para macro y profundidad. En memoria se habla de 8 GB en RAM y ROM en 128 GB y 256 GB más NMSD, batería de 4,000 mAh, carga rápida a 65W e inalámbrica a 45W. Correría bajo Android 10 con la interfaz Honor UI 4.0.

Lo interesante es que se habla de cuatro versiones de este modelo, uno con el procesador Snapdragon. Los que no lo incluirán de forma inicial son los Honor V40, Honor V40 Pro and Honor V40 Pro +.

Con información de Caixin y My Drivers