Así como en el mundo del maquillaje un mismo fabricante tiene marcas de gama alta y baja con características similares pero precios diferentes, pasa con los smartphones de Huawei y Honor. Se dice que la próxima serie Honor V40 tendría algunas de las características de la serie Mate 40 de Huawei.

Recordemos que las dos marcas pertenecen a la misma empresa y por eso Honor ofrece precios más accesibles en modelos similares con algunas características idénticas, por lo que es una buena alternativa.

La serie V40 sería su gama alta que se presentaría en diciembre, según informa @RODENT950. Entre las características que tiene se habla de pantalla curva de 6.72 pulgadas FHD+ y rango de refrescamiento de 120 Hz. Usaría chip Dimensity 1000+ y el V40+ Kirin 9000. Tendría doble pantalla frontal en un espacio, con un sensor principal de 50 MP, carga rápida a 66W y de 40W para carga inalámbrica y bocinas estéreo.

V40 series as you know is coming in December and it maybe more good choice than Mate 40 pro ?

6.72″ fhd+ 120hz curved screen

66w SuperCharge

40w wireless charging

50 mp camera (triple/quad)

Dual cam on front in small pill shaped cutout

K9000 (Pro+)

D1000+ (Pro)#HonorV40Series pic.twitter.com/Ni3BKuro6Y

— Teme (??)? (@RODENT950) October 31, 2020