HONOR quiere despedir el año con el lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente, en este caso se trata de un gama baja llamado HONOR X5, que si bien no tiene el mejor diseño ni las mejores especificaciones, seguramente se adaptará las necesidades y presupuesto de muchos usuarios.

Este dispositivo tiene una pantalla TFT LCD de 6.5 pulgadas con resolución de 1600 x 720 píxeles, así como una relación de aspecto de 20:9. El panel tiene marcos laterales compactos y un pequeño notch en forma de gota de agua.

Internamente, está impulsado por el procesador MediaTek Helio G25, acompañado de un par de núcleos ARM Cortex-A53, además de un chip gráfico PowerVR GE8320. Esta pieza de silicio viene acompañada de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 1 TB por medio de una tarjeta microSD.

En la parte trasera se encuentra situado un módulo fotográfico cuadrado en el cual converge una sola cámara principal de 8 megapíxeles junto con un flash LED. Por otro lado, la cámara frontal tiene un sensor de 5 megapíxeles capaz de grabar video a resolución 1080p.

También incluye una batería de 5000 mAh de 10W, que promete ofrecer hasta 15 horas de autonomía. No hay sensor de huellas digitales, por lo que en temas de seguridad deberemos hacer uso del desbloqueo facial.

Viene con soporte para redes 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, puerto microUSB y un conector para auriculares de 3.5 mm. Como sistema operativo ejecuta Android 12 Go Edition, por lo que ejecuta sin problemas aplicaciones ligeras, como Facebook Lite, Google Maps Go, etc.

El nuevo smartphone HONOR X5 estará disponible en colores Midnight Black, Ocean Blue y Sunrise Orange a un precio de unos 99 euros.